Araç hırsızları dört lastikle özel ses sistemini çaldı

İstanbul Avcılar'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve ses sistemi çalındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün sabaha karşı Tahtakale Mahallesi Petrol Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde araçla geldikleri öne sürülen şüpheliler, park halindeki bir otomobilin dört lastiğini söktü. Ardından aracın kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, araç sahibinin özel olarak yaptırdığı ses sistemini de söktü. Lastikleri ve ses sistemini alan hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde otomobilin yanına geldiğinde durumu fark eden araç sahibi, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

