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Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:46 Son Güncelleme: 11.12.2022 14:45

“Araç Kiralama” dolandırıcıları… Tamamı yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da “Araç Kiralama” adı altında dolandırıcılık yapan ve çok sayıda kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden bir şebeke; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yakalanan dört şebeke üyesi tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Araç Kiralama” dolandırıcıları… Tamamı yakalanıp tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Araç Kiralama" (Rent A Car) şirketleri adı altında sahte internet siteleri kurarak çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli dört şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şebeke üyelerinin popüler olan bazı "Araç Kiralama" şirketlerine ait olan internet sitelerinin birebir aynılarını yaparak insanları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları da tespit edilen çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şebeke üyeleri tutuklandı.

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“Araç Kiralama” dolandırıcıları… Tamamı yakalanıp tutuklandı
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