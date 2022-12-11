“Araç Kiralama” dolandırıcıları… Tamamı yakalanıp tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Araç Kiralama" (Rent A Car) şirketleri adı altında sahte internet siteleri kurarak çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. C.Ç., M.G., H.K. ve B.T. isimli dört şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şebeke üyelerinin popüler olan bazı "Araç Kiralama" şirketlerine ait olan internet sitelerinin birebir aynılarını yaparak insanları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları da tespit edilen çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şebeke üyeleri tutuklandı.