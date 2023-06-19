Araç Koltuğu Temizleme - Araba Koltuğu Nasıl Temizlenir ve Silinir?

Araç koltuğu temizleme işlemi için evde uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntem vardır. Bu işlem için profesyonel yardım alabileceğiniz gibi haberimizde anlatacağımız farklı yöntemlerle evinizde kendi temizliğinizi yapabilirsiniz. Peki o zaman araç koltuğu nasıl temizlenir ve silinir ? Eğer sizde araç koltuklarınızın daha temiz ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız içeriğimizin kalan kısmına inerek araç koltuğu temizleme işlemi hakkında bulduğumuz sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Araç Koltuğu Temizleme

Araba koltukları aracın en kolay ve en çok kirlenen alanlarından biridir. Koltukların döşemesinde zor kir tutan bir kumaş kullanılmış dahi olsa sürekli üzerinde oturuluyor olması ve bir şeyler dökülmesi nedeni ile zamanla kir tutacaktır. Koltuk temizleme işlemi için bir araç temizleme firmasından destek alabileceğiniz gibi evde kendi hazırladığınız malzemelerle de koltuk temizliğini yapmanız mümkündür.

Deri Araba Koltuğu Temizleme: Eğer araç koltuklarınız deriden ise kolay kolay kir tutmaz. Ancak üzerine yiyecek, içecek dökülmesi gibi durumlarda deri yüzeyde lekeler kalabilir. Bu gibi durumlarda deri koltuklarınızı temizlemek için leke kurumadan kuru bir bez ya da peçete yardımı ile yüzeydeki lekeyi silmenizde fayda var. Eğer koltuktaki leke kuruduktan sonra fark ederseniz de lekeyi bez yardımı ile temizleyebilirsiniz. Deri koltukları temizlerken çamaşır suyu vb. ağartıcı özelliğe sahip kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın. Deri araç koltuğunuzu temizlerken vazelin kullanabilirsiniz, temiz bir bez ya da sünger üzerine az miktarda vazelin sürerek koltuklarınızı silebilirsiniz. Böylece deri koltuklarınızın parlamasını da sağlamış olursunuz. Deri koltuklarınızda oluşan lekeleri ya da tozları içine 3-4 damla sirke damlatılmış 1 litre su yardımı ile de temizleyebilirsiniz. Bu işlemi uygularsanız arabada koku olmaması için arabanın içini iyice havalandırmaya özen gösterin.

Kumaş Araba Koltuğu Temizleme: Kumaş koltuklar geçirgen bir özelliğe sahip olduğu için üzerine bir sıvı döküldüğünde veya yapışkan lekelere maruz kaldığında hızlı bir müdahaleye ihtiyaç duyar. Bu yüzden kumaş koltuklu aracın temizlik işlemi deri koltuklu bir araca göre daha zahmetli olacaktır. Kumaş koltuk temizlerken özellikle dikkat etmeniz gereken nokta, döşemenin altında yer alan süngerin nemli kalmaması olmalıdır. Aksi halde süngerlerde küflenme ve bozulma olabilir. Kumaş döşemeli araç koltuğunuzu temizlerken aynı zamanda koltuğu sert bir şekilde bastırarak silmemeye özen göstermelisiniz, aksi halde koltukta yer alan toz ve kirin süngere geçmesine neden olursunuz. Öte yandan bazı kimyasallar kumaşın rengini değiştirebildiği gibi yapısını da bozabilmektedir. Bu yüzden kumaş araba koltuklarınızın temizliği için evde kendi imkanlarınızla bazı solüsyonlar hazırlayabilirsiniz. Bunlardan en bilineni çamaşır deterjanı ve su karışımı. Çamaşır deterjanını sıcak suyla karıştırdıktan sonra sprey şişesine aktarıp koltuklara sıktıktan sonra nemli bir bez ile silebilirsiniz. Kumaşlardaki lekeleri çıkarmanın bir diğer yolu da sirke ve su karışımı. Bir bardak beyaz sirke, birkaç damla bulaşık deterjanı ve yaklaşık 4 litrelik sıcak suyu karıştırarak etkili bir çözelti hazırlamak mümkün. Kumaş koltuklarınızda lekelerin haricinde bir de koku problemi varsa bunun için kabartma tozu çözeltisi iyi bir fikir olabilir. 60 ml kabartma tozunu çeyrek fincan suyla karıştırdıktan sonra oluşan çözeltiyi inatçı lekelerin üzerine bırakabilirsiniz. Daha sonra bir diş fırçası yardımıyla leke üzerinde çalışarak çözüme ulaşmak mümkün. Ayrıca kumaş döşemeli araba koltuğunuzu temizlemek için, 1 bardak su, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 fincan sirke ile bir kaç damla güzel bir uçucu koku karışımı hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı bir sprey kutusuna doldurup koltuk yüzeyine püskürtebilirsiniz. Ardından emiş gücü yüksek bir elektrikli süpürge yardımı ile temizlik için kullandığınız sıvıyı koltuklardan çekebilirsiniz. Kumaş döşemeli koltuklarda yaptığınız temizlik işlemi sonrası yüzeyin iyice kurumasına özen gösterin. Temizlik işlemlerinizi güneşli ve sıcak havalarda yapmanız kuruma işleminin de hızlanmasını sağlayacaktır. Ancak bu gibi çözümler her kumaşta aynı tepkiyi vermeyeceği için kumaşlarınız için en uygun hazır temizleyicilerden birini kullanarak çok daha kesin ve güvenli bir sonuç elde edebilirsiniz.