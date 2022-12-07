Araç Muayene Randevu Kayıt Ekranı - E-Devlet TÜVTÜRK Araç Muayene Randevu Sorgulama ve Değiştirme Nasıl Yapılır?

Araç muayene randevu kayıt ekranı ücretsiz şekilde vatandaşlara hizmet vermektedir. Aracınıza göre yılda bir kez ya da iki yılda bir TÜVTÜRK Muayene ekranı vasıtasıyla randevu alınır. Unutulan bir randevu olursa tüvtürk araç muayene randevu sorgulama ile hemen tarih öğrenilebilir. Tüvtürk randevu sorgulama sistemi her zaman aktif olduğu için tarihin öğrenilmesi zaman almaz. İsteğe göre Tüvtürk randevu değiştirme yani ileri bir tarihe randevu çekilebilir. Gitmeme gibi bir ihtimal söz konusu olursa da Tüvtürk randevu iptal seçeneğiyle hızlı bir şekilde işlem gerçekleşir.

Araç Muayene Randevu Kayıt Ekranı

Aracın özelliklerine göre araç muayenenin kaç kez yapılacağı da değişir. Yine aracın özelliklerine göre yılda bir kez ya da iki yılda bir olacak şekilde, aracın muayene edilmesi gerekir. Bu konudaki hassasiyet, güvenliğin sağlanması ön plana alındığı içindir. Trafiğin ve aracın güvenliği tüm insanları etkiler. Dolayısıyla böyle bir sistemin varlığı yerinde olmuştur. Güvenliğin esas alındığı araç muayeneleri TÜVTÜRK de yapılmaktadır. Ülkemizin neredeyse her ilinde TÜVTÜRK vardır. Bu platformdan randevu almak için iki seçenek vardır. İlki TÜVTÜRK'ün kendi internet sitesinden diğeri ise e-devlet kapısından girilerek yapılmaktadır.

TÜVTÜRK Araç Muayene Randevu Alma

Araç muayene randevu almak için bahsedilen iki seçenekten biriyle sisteme giriş yapılmalıdır. Sisteme giriş sağlandığında plakanızın numarasını, ruhsatınızın seri numarasını ve son olarak hangi ilde girmek istediğinizi yazmanız gerekir. Yine gün ve saati uygunluğa göre siz seçebiliyorsunuz. İkinci adımda TÜVTÜRK'ün vatandaşlara sağlamış olduğu uygun hizmet türü seçilmelidir. Bu kısım önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir. Hizmet türü seçildikten sonra ilk adıma benzer şekilde tarih seçilmelidir. Tarihten sonra istenilen TÜVTÜRK istasyonu da muhakkak belirlenmelidir. İstasyon belirlemeden sonra işlem tamamlanmış olacaktır.

E-Devlet TÜVTÜRK Araç Muayene Randevu Sorgulama Nasıl Yapılır?

TÜVTÜRK araç muayene randevu sorguma işlemi e-devlet aracılığıyla da yapılabilir. e-Devlet kapısına giriş yapıldıktan sonra arama yerine ilgili kelimeler yazılmalıdır. TÜVTÜRK muayene durum sorgulama seçeneğine tıklanmalıdır. Karşınıza muayene sorgu formu çıkacaktır. Bu kısım sizden plaka numarası ve muayene numarası isteyecektir. Bilgiler eksizsiz girildiğinde listele butonuna basılmalıdır. Muayene sorgu sonucu ekrana gelecektir.

E-Devlet TÜVTÜRK Araç Muayene Randevu Değiştirme Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden TÜVTÜRK araç muayene randevusu alınabiliyor fakat randevu değişimi gerçekleşmemektedir. Araç muayene değişikliği için TÜVTÜRK'ün kendi sisteminden giriş yapılmalıdır. Bu sistemde aşamalar kısaca şu şekildedir: Yine randevu alıyor gibi çıkan sayfaya bilgiler yazılır. Bilgiler yazıldığında devam butonuna tıklanmalıdır. Daha sonra sistem birçok seçeneğin olduğu ekranı karşınıza çıkartacaktır. Bu ekranda güncelle seçeneğine tıklayarak, araç muayene randevu değişikliği yapabilirsiniz.