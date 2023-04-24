Haberler Yaşam Haberleri Araç Muayene Tarihi Sorgulama - TÜVTÜRK Muayene Tarihi Ne Zaman, E-Devlet İle Nasıl Öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:01 Son Güncelleme: 24.4.2023 09:01

Araç Muayene Tarihi Sorgulama - TÜVTÜRK Muayene Tarihi Ne Zaman, E-Devlet İle Nasıl Öğrenilir?

Araç muayene tarihi sorgulama, araç sahiplerinin hassasiyetle takip etmesi gereken konulardan biridir. Tüvtürk muayene tarihi ne zaman sorusuna farklı kaynaklardan cevap bulabilirsiniz. Aracın muayene tarihi bilinerek herhangi bir cezai işlemle karşılaşmadan muayenenizi yaptırabilirsiniz. Günümüzde, bir aracın muayene tarihi nasıl öğrenilir sorusuna çok pratik şekilde cevap bulabilirsiniz. Aracımın muayenesi ne zaman sorusunu sizler için araştırdık.

Araç Muayene Tarihi Sorgulama - TÜVTÜRK Muayene Tarihi Ne Zaman, E-Devlet İle Nasıl Öğrenilir?

Araç muayene tarihi sorgulama işlemi, araçların sorunsuz şekilde trafikte hareket etmesi için gerekli bir husustur. Tüvtürk muayene tarihi ne zaman araştırması ile aracın muayenesinin ne zaman sonlanacağını pratik şekilde öğrenebilirsiniz. Bir aracın muayene tarihi nasıl öğrenilir sorusunun birkaç cevabı olabilir. Uygun olan alternatifler ile muayenenizin ne zaman biteceğini öğrenebilirsiniz. Aracımın muayenesi ne zaman sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Araç Muayene Tarihi Sorgulama

Hususi araçların hepsi 2 yılda bir muayeneye girmek zorundadır. Bu süre sıfır alınan araçlar için 3 yıldır. Sıfır araç alındığında 3 yıllık sürenin sonlanmasından sonra araç muayeneye girer ve 2 yılda bir muayene tekrarlanır. Muayene esnasında, aracın emniyetli şekilde trafikte seyretmesine engel bir durum olup olmadığı kontrol edilir.

Aracın muayenesinin ne zamana kadar geçerli olduğu, araç tescil belgesinde yazmaktadır. Bunun yanında e-devlet sisteminden de aracın muayenesinin ne zaman biteceğini öğrenebilirsiniz. E-devlet sisteminden öncelikle "araçlarım" bölümüne girmeniz gerekir. Bu menüden, muayene tarihini öğrenmek istediğiniz aracı seçip çıkan ekranda aracın muayene geçerlilik tarihini görebilirsiniz.

Bir Aracın Muayene Tarihi Nasıl Öğrenilir?

Arcın muayenesi, bitiş tarihinden önceki bir tarihte yapılmalıdır. Örneğin 30 Nisan 2023 tarihinde aracın muayenesi bitiyorsa, 30 Mart 2023 tarihinden itibaren muayene randevusu alabilirsiniz. Aracın muayenesini ne zaman yaptırırsanız yeni muayene tarihi de son muayene tarihine göre belirlenecektir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar aracın muayene bitiş tarihine yakın bir dönemde muayene randevusu almanız daha uygundur.

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Araç Muayene Tarihi Sorgulama - TÜVTÜRK Muayene Tarihi Ne Zaman, E-Devlet İle Nasıl Öğrenilir?
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