Araç park yeri tartışmasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi ağır yaralayan cinayet zanlısı yakalandı

Korkunç cinayet geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde yaşındı.Aralarında araç park yeri ve gürültü nedeniyle tartışma olan ve oto yıkama işi yapan Mustafa Okçu ile market işletmecisi Mustafa Deveci arasında tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine saldıran Okçu, yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci, Şevket Deveci ve Mustafa Deveci'ye ateş açtı. Devci akrabalar kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık ve bağrış seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, Sedat Deveci ve Mustafa Deveci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavileri devam eden iki kişinin hayati tehlikelerini devam ettiği öğrenildi. Polis olayda ölen Mustafa Deveci'nin göğsünden vurulduğu, yaralı Şevket Deveci'ye 3'ü göğüs kısmı olmak üzere 8 kurşun, Mustafa Deveci'ye ise bacak, kasık ve karın kısmından olmak üzere 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Cinayet ve yaralamanın ardından otomobille kaçan Mustafa Okçu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Kepez ilçesinde aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler rutin kontrolde polisi gören bir kişinin kaçmaya başladığını gördü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren kişi ekiplerin kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde kaçan kişinin 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaralayan cinayet zanlısı Mustafa Okcu olduğu belirlendi. Cinayet ekiplerin teslim edilen Okçu'nun ifade işlemleri sürüyor.