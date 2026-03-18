Araç park yeri tartışmasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi ağır yaralayan cinayet zanlısı yakalandı

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, Sedat Deveci ve Mustafa Deveci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavileri devam eden iki kişinin hayati tehlikelerini devam ettiği öğrenildi. Polis olayda ölen Mustafa Deveci'nin göğsünden vurulduğu, yaralı Şevket Deveci'ye 3'ü göğüs kısmı olmak üzere 8 kurşun, Mustafa Deveci'ye ise bacak, kasık ve karın kısmından olmak üzere 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.