Araç park yeri ve gürültü tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç olay saat 11.00 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde yaşandı. Aralarında araç park yeri ve gürültü nedeniyle tartışma olan ve oto yıkama işi yapan Mustafa Okçu ile market işletmecisi Mustafa Deveci arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldıran Okçu, yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci, Şevket Deveci ve Mustafa Deveci'ye ateş açtı. Devci akrabalar kanlar içinde yere yığıIdı. Çığlık ve bağrış seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, göğsünden yaralanan ve durumu ağır olan Sedat Deveci ambulans ile en yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Sedat Deveci'nin durumunu ağır olduğunu kaydetti. Ayağından yaralanan Mustafa Deveci ise ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cinayet ve yaralamanın ardından silahı ile birlikte otomobille kaçan Mustafa Okçu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.