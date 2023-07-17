Haberler Yaşam Haberleri Araç Plaka Değiştirme Nasıl Yapılır? Plaka Nasıl Değiştirilir, Nereye Başvurulur?
Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:52 Son Güncelleme: 17.7.2023 09:52

Araç Plaka Değiştirme Nasıl Yapılır? Plaka Nasıl Değiştirilir, Nereye Başvurulur?

Araç plaka değiştirme bazı vatandaşların bir takım nedenler ya da keyfi olarak yapmak istediği bir eylemdir. Plakasını değişmek ancak nasıl yapacağını bilmeyenler yazımızı mutlaka incelemeli, çünkü araç plaka değiştirme ile alakalı detayları araştırıp bir araya getirdik? Plaka nasıl değiştirilir? Detaylı bilgiler sizlerle...

Araç Plaka Değiştirme Nasıl Yapılır? Plaka Nasıl Değiştirilir, Nereye Başvurulur?

Hemen herkesin araç sahibi olduğu bir zamanda yaşıyoruz, bu araçların hepsinin kendine ait plakaları vardır. Bazı vatandaşlar araçlarının plakasını değiştirmek istemekte, plaka değiştirmek için ne yapmalı sorusunu gündeme getirmektedir. Bizlerde araç plaka değiştirme işlemi yapmak isteyenler için plaka nereden değiştirilir, nereye başvurulur araştırıp yazımızda bir araya getirdik.

Araç Plaka Değiştirme Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Ülkemiz trafik kanunlarına göre trafiğe çıkan her aracın plakası olması gereklidir, plakalar bir nevi araçların kimlik belgeleridir. Plaka değişimi genellikle araç değiştirme, kaza, plaka levhasının yıpranması ya da kişinin özel isteğine bağlı olarak yapılmaktadır. Yeni araç alan bireyler eski aracındaki plakayı kullanmak isteyebilir, bu durumda plaka değişikliği için başvuruda bulunabilir. Ya da plakasının kendi seçtiği rakam ve harflerden oluşmasını isteyen vatandaşlar gerekli şartları sağladığı vakit plaka değiştirme işlemini yapabilirler. Plaka değişimine engel olacak iki husus vardır, bunlar; motorlu taşıt vergi borcu ve aracın muayenesinin geçmesi durumlarıdır. Bahsi geçen iki husus varlığında plaka değişimi gerçekleştirilemez.

Plaka Değişimi İçin Nereye Başvurulur? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ülkemiz kanunlarına göre bütün araçlar devlet kurumlarında ve emniyet trafik biriminde kayıtlıdır. Daha önceki yıllarda plaka değişimi için Emniyet Genel Müdürlüğüne ya da bu kuruma bağlı diğer dairelere başvuru yapılarak gerçekleştirilmekteydi. Günümüzde ise plaka değişimi noterler aracılığıyla yapılmaktadır. Plaka değişikliği başvurusu için gerekli olan belgeler ise şunlardır;

• Nüfus cüzdanı

• Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi

• Aracın eski trafik belgesi ve plakaları

• Noter satışını gösteren belge ya da geçici tescil belgesi

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Araç Plaka Değiştirme Nasıl Yapılır? Plaka Nasıl Değiştirilir, Nereye Başvurulur?
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