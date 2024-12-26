Araç reklam toteminin direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Kazada sürücü Cennet Demir Boran (43) hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

TOTEME ÇARPTI

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Cennet Demir Boran yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırımdaki reklam toteminin direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde adeta demir yığını haline dönüşen aracın sürücüsü Boran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu konumundaki erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Cennet Demir Boran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.