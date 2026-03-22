Araç şarampole uçtu: Aile facianın eşiğinden döndü

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Yolu köprü mevkiinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Bölgede devam eden yol yapım çalışmaları sırasında stabilize yolda seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, şarampole yuvarlanarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada araçta bulunan sürücü dahil aynı aileden 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve dağlık arazi ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.