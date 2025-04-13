Aracın parasını ödemeden başkasının mülkiyetine geçiren sanığın cezası onandı

İstanbul'da yaşayan 2015'te aracını satmak için internette ilan verdi. İlan üzerinden kendisi ile iletişim sağlayan kişiyle 140 bin liraya araç satış bedeli olarak anlaştı. Satış işlemleri için noterde buluşma ayarlandı. Alıcı, aracın bedelini banka hesabı üzerinden havale edeceğini söyleyerek satıcıdan hesap numarasını istedi ve parayı gönderdiğini bildirdi. Satıcının, paranın hesabına geçmediğini söylemesi üzerine alıcı, "parayı hesaba gönderdiğini ancak banka havuzundan hesabına geçmesinin zaman alacağını" söyledi. Satıcının ikna olması üzerine noterde aracın satışı yapılırken alıcı, satıcıyı evine bıraktı.



BAM CEZA VERDİ

Bu sırada parayı ödemeyen alıcı aracı, ertesi gün aracı başkasına satmış gibi göstererek mülkiyetini devretti. Araç satış bedeli hesabına geçmeyen satıcı, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine alıcı gibi davranan kişi hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Yerel mahkeme, delil yetersizliğinden sanık hakkında beraat kararı verdi. İstinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile dört bin lira adli para cezasına karar verdi.



YARGITAY CEZAYI ONADI

Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen mahkumiyeti hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi'nin sanık hakkındaki kararında hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek, oy birliğiyle temyiz isteminin reddedildiği ifade edildi.