Aracına çakar takıp polis gibi davrandı! Savunması şaşkınlık yarattı: Kayınbiraderim beni vuracaktı!

Olay, 8 Ekim'de gece saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp ara sokaklarda dolaşan ve başında kask bulunan İbrahim Çelik, mahalledeki A.A. ile B.A.'yı durdurup üst araması yaptı. Daha sonra aracına binen Çelik, seyir halindeyken yolda yürüyen bu iki kişiden birine kurusıkı tabancayla ateş etti. Panik yaşayan A.A. ve B.A. kaçarken, yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.