Haberler Yaşam Haberleri Aracına 'Çok acemiyim' yazmıştı! Sultangazi'de kaza yaptı
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:33 Son Güncelleme: 19.12.2021 09:34

Aracına 'Çok acemiyim' yazmıştı! Sultangazi'de kaza yaptı

DHA
Aracına ’Çok acemiyim’ yazmıştı! Sultangazi’de kaza yaptı

Gelen bilgiye göre Sultangazi'de, otomobilinin arkasına 'Çok acemiyim' yazısı asan sürücü kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Sultangazi! Bir sürücü, trafikteki diğer sürücüleri uyarmak ve daha dikkatli hareket etmeleri için otomobilinin arka kısmına 'Çok acemiyim' yazısı astı. Sürücülerin görebileceği şekilde otomobilin arka kısmına yazı yapıştıran acemi sürücü, trafikte diğer sürücülerin, kendisine karşı daha dikkatli hareket etmeleri konusunda uyardı.

Yaklaşık 1 ay boyunca bu şekilde trafiğe çıkan sürücü, çok kez görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada ünlenen sürücü kaza yaptı. Acemi sürücü geçtiğimiz hafta Cebeci Mahallesi'nde ara sokakta geri geri giderek park halindeki bir araca çarptı. Kazanın şokuyla gaza basan sürücü, yolun solunda park halindeki araca da çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza, bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ara sokakta geri geri giden sürücünün park halindeki araca çarptığı, daha sonra otomobilini ileri aldığı görülüyor. Otomobilden inen sürücünün, bir süre çarptığı araca baktığı, kısa bir süre sonra tekrar otomobiline binerek, geri geri ilerleyerek sokaktan ayrılması kameralara yansıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

AGİ'de büyüka artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile 11 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı!
Türksat 5B uydusunda son durum: Son kontroller yapıldı, geri sayım başladı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracına 'Çok acemiyim' yazmıştı! Sultangazi'de kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA