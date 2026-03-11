Aracına İsrail füzesi isabet eden Hataylı şoför yaşama veda etti

İsrail'in İran'a attığı füzenin aracına isabet etmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere yaşam savaşını kaybetti.

TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yaptı. Hüseyin Fırat'ın kullandığı aracına Zencan kenti yakınlarında İsrail'den atılan füze isabet etti. TIR alevler içinde kaldı. Araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer kişiler ise yara almadan kurtuldu. Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirileceği öğrenildi.