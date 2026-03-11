Haberler Yaşam Haberleri Aracına İsrail füzesi isabet eden Hataylı şoför yaşama veda etti
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:26

Aracına İsrail füzesi isabet eden Hataylı şoför yaşama veda etti

İran’da kullandığı TIR'a İsrail füzesinin İsabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hataylı şoför 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Aracına İsrail füzesi isabet eden Hataylı şoför yaşama veda etti
  • ABONE OL

İsrail'in İran'a attığı füzenin aracına isabet etmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere yaşam savaşını kaybetti.

TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yaptı. Hüseyin Fırat'ın kullandığı aracına Zencan kenti yakınlarında İsrail'den atılan füze isabet etti. TIR alevler içinde kaldı. Araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer kişiler ise yara almadan kurtuldu. Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirileceği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracına İsrail füzesi isabet eden Hataylı şoför yaşama veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz