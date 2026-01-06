Haberler Yaşam Haberleri Aracında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi! Savunması pes dedirtti
Giriş Tarihi: 6.01.2026 10:35 Son Güncelleme: 6.01.2026 11:02

Aracında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi! Savunması pes dedirtti

Adana'da narkotik polislerinin durdurduğu otomobilin kapı döşemelerinin altına gizlenmiş 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü M.A.Ç.'ın (19) savunması ise şoke etti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Aracında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi! Savunması pes dedirtti
  • ABONE OL

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili, kent girişinde durdurdu.

Sürücü M.A.Ç. ile E.M.Y.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın kapılara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin altına gizlenen 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A.Ç. ve E.M.Y., gözaltına alındı.

"ARAÇTA UYUŞTURUCU OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Emniyete götürülen M.A.Ç. sorgusunda, "Babam hastaydı, onu ziyarete gidiyordum. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Diğer şüpheli E.M.Y. de hakkındaki suçlamayı reddetti. Narkotik polisi, yaptığı çalışmada uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu saptanan V.G. (25) ve İ.M.'yi (23) de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç., E.M.Y. ile V.G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracında binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi! Savunması pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz