Haberler Yaşam Haberleri Aracını tamir için getirdiği iş yerinde silahlı saldırıya uğradı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Ahmet D., aracını tamir için getirdiği iş yerinde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Olay, Sinanbey Mahallesi 22'nci Metal Sokak'ta faaliyet gösteren oto tamir dükkanında meydana geldi. İş yerine motosikletle gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şüpheli, burada, otobüsünü tamir için getiren Ahmet D.'ye tüfekle ateş etti. Ahmet D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

#İNEGÖL #BURSA

