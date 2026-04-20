Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:23

Aracını ve arkadaşını bırakıp firar etti! 205 bin lira cezadan kaçamadı

Nevşehir’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, alkollü olduğunun anlaşılması üzerine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kimliği kısa sürede belirlenen sürücüye para cezası kesildi.

MEHTAP AYDOĞAN
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Nar beldesindeki bağ evleri çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevini sürdüren polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri 50 AK 280 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü Alparslan İ.'nin alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine durum trafik ekiplerine bildirildi.

Bu sırada fırsat kollayan sürücü, aracını ve yanında bulunan arkadaşını olay yerinde bırakarak karanlıktan faydalanıp kaçtı. Bölgede yapılan tüm aramalara rağmen şahsa ulaşılamadı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen sürücüye 205 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

