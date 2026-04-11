Aracıyla dereden geçerken akıntıya kapılan sürücü can verdi

Karacabey ilçesinde esnaflık yapan Turan Babaoğlu, akşam saatlerinde 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle Karacabey ilçesi girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi. Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen vazgeçmedi. Kısa süre sonra akıntıya kapılan araç dakikalar içerisinde suya gömüldü.





CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, İtfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının dere kenarında çaresiz bekleyişleri sürerken, Mudanya'dan dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında Turan Babaoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından dereden çıkarılan Babaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.