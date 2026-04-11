Aracıyla dereden geçerken akıntıya kapılan sürücü can verdi

Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:27

Bursa’da kestirme yolu kullanmak isteyen 70 yaşındaki Turan Babaoğlu, aracıyla dereden karşıya geçmek istedi. Akıntıya kapılan araç suya gömüldü. Arama çalışmalarında Babaoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

AYHAN FİDAN
  • ABONE OL

Karacabey ilçesinde esnaflık yapan Turan Babaoğlu, akşam saatlerinde 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle Karacabey ilçesi girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi. Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen vazgeçmedi. Kısa süre sonra akıntıya kapılan araç dakikalar içerisinde suya gömüldü.



CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, İtfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakınlarının dere kenarında çaresiz bekleyişleri sürerken, Mudanya'dan dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında Turan Babaoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından dereden çıkarılan Babaoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz