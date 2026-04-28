Aracıyla sele kapılan sürücü can verdi

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şahinbey ilçesinin Geneyik bölgesinde bir araç sele kapıldı. Olayın ardından araç sürücüsünü bulmak için ekipler çalışma başlattı. AFAD, Jandarma ve İtfaiye görevlilerinden oluşan 140 kişilik ekibin yaptığı aramaların ardından Şahinbey Anıtı yakınlarında araç ve sürücüye ulaşıldı. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Nisan 2026 tarihi akşam saatlerinde 112 AÇM birimimize gelen ihbar sonucunda aşırı yağış sebebiyle sele kapılan M.O isimli vatandaşımızın bulunduğu tespit edilmiştir. Saat 20.05 de sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu M.O isimli vatandaşımızın aracı ezilmiş vaziyette bulunmuştur. Arama kurtarma çalışmaları 28 Nisan 2026 tarihinde devam etmiş bölgede AFAD, SAĞLIK, JANDARMA, İTFAİYE, STK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ekipleri olmak üzere toplamda 140 personel görev almıştır. Ayrıca 1 kadavra köpeği, 1 bot, su üstü arama ekibi ve drone kullanılarak teknik arama çalışmaları yapılmıştır. Bugü saat 10.55'te kayıp vatandaşımız M.O'nun cesedi Geneyik Mahalesi ile Dokurcun Mahallesi kesişim noktasında dere kenarında bulunmuştur" denildi.