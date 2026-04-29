Gaziantep'te önceki gün merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Geneyik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Oğlakçı, bölgede önceki gün meydana gelen taşkın sırasında, aracıyla sele kapıldı. Oğlakçı eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile STK'dan oluşan 140 personel sevk edildi. Önceki akşam saat 20.00'de başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Mehmet Oğlakçı'nın aracı ezilmiş halde bulundu. Bir kadavra köpeği, bir bot, su üstü arama ekibi ve drone ile de desteklenen rama çalışmaların sürdüren ekipler, dün saat 11.00 sıralarında Geneyik Mahallesi ile Dokurcun Mahallesi'nin kesişim noktasındaki dere kenarında Oğlakçı'nın cansız bedenini buldu. Oğlakçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!