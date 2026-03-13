Haberler Yaşam Haberleri Araçla ölüme neden oldu kahveyle ayılmaya çalıstı
Giriş Tarihi: 13.03.2026

Araçla ölüme neden oldu kahveyle ayılmaya çalıstı

Bursa’da ekmek almak için evden çıkan Gönül Eriş (72), alkollü sürücü Burçin Ş.’nin otombiliyle çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Alkollü sürücünün kazadan sonra, polis gelmeden kahve içerek ayılmaya çalıştığı ortaya çıktı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Araçla ölüme neden oldu kahveyle ayılmaya çalıstı
  • ABONE OL

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 7 Mart sabahı, ekmek almak için evden çıkan 72 yasındaki Gönül Eris, yolun karsısına geçmeye çalısırken 34 yasındaki Burçin S.'nin kullandıgı 16 YU 965 plakalı otomobilin çarpması sonucu agır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eris, tüm müdahalelere ragmen yasamını yitirdi.

■ Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıgı alkol testinde Burçin S.'nin 0.71 promil alkollü oldugu tespit edildi. Sürücü teste itiraz edince hastanede yapılan ikinci testte 0.67 promil alkollü oldugu ortaya çıktı. Mahkeme, Burçin S. hakkında ev hapsi kararı verdi.

■ Kazanın ardından ortaya çıkan detaylar tepkilere yol açtı. Burçin S.'nin, polis gelmeden önce yakınlardaki bir çay ocagından Türk kahvesi siparis ederek içtigi belirlendi. Çay ocagı isletmecisi Ekrem Selvi, kahveyi kazayı yapan sürücüye götürdügünü ve içtigini açıkladı.
■ Uzmanlar, Türk kahvesinin kandaki alkol oranını azaltmadıgını, yalnızca kafein etkisiyle geçici uyanıklık hissi verdigini belirtti.
■ Gönül Eris'in oglu Serkan Eris, "Kadın sürücü alkollüymüs, orada kahve içmis. Içtigi kahveyle ayılmaya çalısmıs. Annem vefat etti ama sürücü tutuklanmadı" diyerek karara tepki gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Araçla ölüme neden oldu kahveyle ayılmaya çalıstı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz