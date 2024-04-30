Mersin’de araç kundaklayan şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen araç kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettiği şahsı takibe aldı.

Y.A., adlı şüpheliyi, araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suçüstü yakalayan ekipler, düzenek yapımında kullanılan malzemelere ele geçirdi. Terör örgütleri ve uzantıları ile mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Olayı anı kamerada

Y.A.'nın gerçekleştirdiği kundaklama olaylarından biri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, zanlının bir minibüsün yanına gelerek önüne bir madde koyduktan sonra aracın yandığı görülüyor.