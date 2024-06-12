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Giriş Tarihi: 12.6.2024 01:53

Araçta bırakılan ikizleri boğulmaktan polis kurtardı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, ailesi tarafından arabaya bırakılan ikiz kardeşleri boğulmaktan polis kurtardı. Aile hakkında ‘Aile Yükümlülüğünü İhlal’ suçundan işlem başlatıldı.

İHA
Araçta bırakılan ikizleri boğulmaktan polis kurtardı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir araçta 2 çocuğun mahsur kalarak baygın halde olduklarını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç içerisinde baygın şekilde yatan 2 yaşındaki Ş.M. ve Ş.M. ikiz kız kardeşleri aracın camını kırarak kurtarıp, hastaneye sevklerini sağladı.

Araç içerisinde boğulmaktan son anda kurtarılan iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aile hakkında 'Aile Yükümlülüğünü İhlal' suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi.

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Araçta bırakılan ikizleri boğulmaktan polis kurtardı
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