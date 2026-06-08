Haberler Yaşam Haberleri Araçtan sarkıtılan silah oyuncak çıktı
Giriş Tarihi: 8.06.2026 10:40

Araçtan sarkıtılan silah oyuncak çıktı

İstanbul Sarıyer’de seyir halinde giderken kullandığı araçtan eliyle silah sarkıtan bir kişi gözaltına alındı. Silah oyuncak çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Araçtan sarkıtılan silah oyuncak çıktı
  • ABONE OL

Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz Pazar günü Sarıyer İlçesi'nde yaşandı. Bir kişinin seyir halinde giderken araçtan sol eliyle silah sarkıttığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Polis hemen harekete geçti. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü E.K. (23) Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nce ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu silaha yönelik yapılan incelemelerde; araçtan sarkıtılan silahın oyuncak olduğu tespit edildi. Şüphelinin yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Araçtan sarkıtılan silah oyuncak çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA