Araçtan sarkıtılan silah oyuncak çıktı

Sosyal medyada paylaşılan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz Pazar günü Sarıyer İlçesi'nde yaşandı. Bir kişinin seyir halinde giderken araçtan sol eliyle silah sarkıttığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Polis hemen harekete geçti. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü E.K. (23) Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nce ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu silaha yönelik yapılan incelemelerde; araçtan sarkıtılan silahın oyuncak olduğu tespit edildi. Şüphelinin yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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