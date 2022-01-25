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Giriş Tarihi: 25.1.2022 11:59

Araf Suresi 10. Ayet - Araf Suresi 10. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Araf Suresi 10. Ayet - Araf Suresi 10. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Kuran’ı Kerim’in yedinci suresi olan Araf suresi, 206 ayetten oluşmaktadır. Bakara ve Şuara süresinden sonra en fazla ayet içeren bu sure, Mekke’de indirilmiştir. Araf suresinde, İslam dininin esaslarına ve hükümlerine dair birçok bilgi ve emir bulunmaktadır. Bu surede ayrıca Peygamber efendimizin kıssaları ve toplulukların durumlarına göre bilgiler içerir. Araf suresinin 10. ayeti de Müslümanlar için çok faydalıdır. Araf Suresi 10. Ayet- Araf Suresi 10. Ayeti Okunuşu ve Anlamı hakkında detaylı bilgiler bu yazımızda sizlerle.

Araf suresi, İslam aleminin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'de yer alan faziletli bir suredir. Bu surede, İslam dininde var olan Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan bahsedilir. Bu sureyi sık sık okuyan kişinin işleri yolunda gider. Araf suresinin 10.ayeti ve Sad suresinin 54. ayeti, Ramazan ayının son cuma gününde okunan bereketli bir ayettir. Bu etkili ayetin Müslümanlarca sıklıkla araştırıldığı bilinir.

Araf Suresi 10. Ayeti Arapça Okunuşu

Araf Suresi 10. Ayeti Türkçe Okunuşu

Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş'(maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Araf Suresi 10. Ayeti Anlamı

Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

Araf Suresi 10. Ayeti Tefsiri

"Bir mekâna koyma, yerleştirme" anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak "birine tasarruf gücü ve yetkisi verme" mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben "Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık" buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. "Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" ifadesi, Allah'ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 504

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Araf Suresi 10. Ayet - Araf Suresi 10. Ayeti Okunuşu ve Anlamı
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