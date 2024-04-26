Araf Suresi 10. Ayet Okunuşu - Araf Suresi'nin 10. Ayeti (Cüzdan Duası) Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Araf Suresi 10. ayet insanlara dünya üzerinde verilen yetki ve sorumlulukları hatırlatırken, bu nimetlere şükretme gerekliliğini vurgulamaktadır. İnsanlar, bu dünyada yaşarken, Allah tarafından kendilerine verilen akıl ve düşünme yetenekleriyle dünyayı işlemeye, geliştirmeye ve diğer varlıklar üzerinde sorumluluk sahibi olmaya yönlendirilirler. Bu ayetin okunması veya üzerinde düşünülmesi, insanları Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeye teşvik eder. Araf Suresi 10. ayet okunuşu, anlamı, tefsiri ve meali nedir araştırılıyor.

Araf Suresi 10. Ayet Arapça Yazılışı

Araf Suresi 10. Ayet Okunuşu

Arâf Suresi'nin 10. Ayeti Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş' (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Araf Suresi 10. Ayet Anlamı ve Meali

Araf Suresi 10. ayet anlamı şu şekildedir:

Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!

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Araf Suresi 10. Ayet Tefsiri

"Bir mekâna koyma, yerleştirme" anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak "birine tasarruf gücü ve yetkisi verme" mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben "Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık" buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. "Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" ifadesi, Allah'ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir