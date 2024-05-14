Haberler Yaşam Haberleri Araf Suresi 189. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 189. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
Giriş Tarihi: 14.5.2024 11:42

Araf Suresi 189. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 189. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Araf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. Mekke döneminde indirildiği bilinir ve 206 ayetten oluşur. Surenin ismi, 46. ve 48. âyetlerde geçen "el-A'râf" kelimesinden alır. Bu kelime, cennet ve cehennem arasında bulunan bir yeri ifade eder. Araf Suresi 189. ayet okunuşu, insanlığın yaratılışını ve erkek ile kadının eşitliğini konu alır. Araf Suresi’nin 189. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali birçok önemli mesaj barındırır ve insanlığın ortak kökenini ve birliğini vurgular.

Araf Suresi 189. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 189. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Araf Suresi'nde anlatılan hikayeler, insanlara ibret ve öğüt vermektedir. Araf Suresi 189. ayet okunuşu, Allah'ın yaratılışını hatırlatarak insanların O'na yönelmelerini ve nimetlerine şükretmelerini öğütler. Araf Suresi'nin 189. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali Allah'ın birliğini korumanın önemini vurgular ve insanları şirkten kaçınmaya çağırır. İnsanlar, yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan nimetleri Allah'ın lütfu olarak görmeli ve O'na minnettarlıkla yaklaşmalıdır.

Araf Suresi'nin 189. Ayeti Arapça Yazılışı

Araf Suresi 189. Ayet Okunuşu

  • Huve-lleżî ḣalekakum min nefsin vâhidetin vece'ale minhâ zevcehâ liyeskune ileyhâ(s) felemmâ teġaşşâhâ hamelet hamlen ḣafîfen femerrat bih(i)(s) felemmâ eśkalet de'ava(A)llâhe rabbehumâ le-in âteytenâ sâlihan lenekûnenne mine-şşâkirîn(e)

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Araf Suresi'nin 189. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

  • Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız" diye dua ederler.

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Araf Suresi 189. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 189. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali
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