Araf Suresi 4. Ayet Okunuşu - Araf Suresi’nin 4. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Mekke döneminde inmiş olan Araf Suresi, bu dönemin karakteristik özelliklerini taşır. Araf suresinin 4. Ayetinde geçmişte yaşamış ve Allah'ın emirlerine karşı gelmiş kavimlerin akıbeti anlatılmaktadır. Araf Suresi'nin 4. Ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali sınav surenin mana bütünlüğünü kavramak açısından önemlidir.

Araf Suresi 4. Ayet Okunuşu

Araf suresinin 4. ayetinin okunuşu şu şekildedir.

Ve kem min karyetin ehleknâhâ fe câehâ be'sunâ beyâten ev hum kâilûn."

Araf Suresi'nin 4. Ayeti Türkçe Anlamı

Geçmiş dönemde helak olan kavimleri anlatan ayetin anlamı şu şekildedir.

Biz nice memleketleri helâk ettik. Geceleyin uyurlarken veya gündüz vakti dinlenirlerken azabımız ansızın başlarına çöküverdi

Araf Suresi 4. Ayet Arapça Yazılışı

Surenin 4. Ayetinin Arapça yazımı şöyledir.

Araf Suresi 4. Ayet Tefsiri

Allah Teâlâ, müşriklerin yalanlama, karalama, alay etme gibi tepkilerine rağmen, kararlılıkla kitabı tebliğ etmesi gerektiğini peygamberine bildirdikten ve insanlara da bu kitaba uymalarını emrettikten sonra bu buyruğa aykırı davranmaya kalkışanları uyarma ve tehdit mahiyetinde olmak üzere, nice eski kavimlerin isyankârlıkları yüzünden hiç ummadıkları ve beklemedikleri anlarda Allah'ın ansızın ortaya çıkardığı bir felâketle helâk olduklarını haber vermektedir.