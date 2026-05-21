Arafat için büyük hazırlık

Hz. Muhammed, "Hac Arafat'tır" demiş. Bu nedenle hacca gelenler şimdi 26 Mayıs arife günü Arafat'a çıkmak için gün sayıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Türkiye'den gelen hacı kafileleri için Arafat'ta hazırlıklarını son hızla ve titizlikle sürdürüyor. Arafat'ta bulunmadan hac ibadeti geçerli olmayacağından hacı adaylarının Arafat'ta vakfe yapması şart. Bu nedenle 26 Mayıs Salı günü yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce arife günü dünyanın çeşitli ülkelerinden hacca gelen yaklaşık 3 milyon hacı adayı, Arafat'a çıkacak. Arafat'ta vakfeye durmanın anlamı hacıların arife günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar olan süre içinde Arafat sınırları içinde bir müddet durması, dua etmesi ve tövbe etmesidir.

HAZIRLIKLARI YAKINDAN İZLEDİM

İşte yer ve göğün "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" telbiyesiyle çınlayacağı o günün hazırlıklarını görmek için dün sabah Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Halil Kılıç hocamızla birlikte Arafat'a gittim. Arafat, Müzdelife, Mina'yı dolaştım. Suudi Arabistan yetkilileri Arafat için teyakkuzda. Her yer güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Hac yolu, tertemiz, pırıl pırıl... Gecenin geçirileceği çadırlar, büyük bir nizam içinde kurulmuş.

HACI OLMANIN ŞARTI

Dr. Kılıç hocamız söze, "Arafat vakfesinin yapıldığı yere bu yollardan gidiyoruz. Yılın 364 günü Arafat'a gidin. Turistik gezi yapmış olursunuz. Ama işte o bir gün Arafat'ta bulunduğunuzda hacı olursunuz. O da haftaya salı günü inşallah. Rabb'im orada toplanmayı hepimize nasip eylesin" diyerek söze başlıyor. Dr. Kılıç hocamız, "Şu an Mekke'ye gelen hacı adaylarımızın sayısı 60 bine ulaştı. Yaklaşık 23 bin hacı adayımız en son 22 Mayıs'ta kutsal topraklara ulaşmış olacak. 25 Mayıs Salı günü sadece bizim ülkemizden 83 bin hacı adayımızla hep birlikte Arafat'a çıkacağız" dedi.

ÇADIRLAR A'DAN Z'YE DÜŞÜNÜLDÜ

Dr. Kılıç, şunları anlattı: "Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 3 milyon kişiyle beraber Arafat'ta olacağız. Yaklaşık olarak bizim 400 kafilemiz var. Bu 400 kafilenin kimisi birleştirilir. Hacılarımız için Arafat'ta ortalama olarak 250 çadır kuruldu. Yani Ankara'dan gelen kafilenin çadırı ayrı.

Diğer şehirlerden gelen kafilelerin çadırları ayrı. Diyanet İşleri Başkanlığı, çadırlardaki halılardan koltuklara, battaniyelere kadar hacılarımızın her şeyini titizlikle organize ediyor." Şeytan taşlamayla ilgili ise Dr. Kılıç hocamız şu bilgileri verdi: "Şeytana taş atarken aklınıza en çok yaptığınız günahlar gelsin. O taşları atarken aslında o taşla beraber o günahınızı da attığınızı hayal edin. O günahınızdan da uzak duracağınızın sözünü verin. Şeytan taşlamada attığımız taşlar ortalama nohut büyüklüğündedir. Taşları Müzdelife sınırlarından toplayın."