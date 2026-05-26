Arafat’ta Vakfe duası! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı hürriyetine kavuştur Ya Rabbi!

"AZİZ VATANIMIZI; DAHİLİ VE HARİCİ TUZAKLARDAN SEN MUHAFAZA EYLE ALLAH'IM"

Diyanet İşleri Başkanı duasında, "Aziz vatanımızı; dahili ve harici tuzaklardan, şer odaklarının hile ve desiselerinden, fitne ve fesad ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle! Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle. Ya Rabbi! Ülkemize, dirlik düzenlik ihsan eyle! Milletimize, birlik-beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler nasip eyle! Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallutundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle! Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle! Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle! Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın; ezan-ı Muhammed'i dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle! Devletimizi devlet-i ebed müddet eyle! Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi" ifadelerine yer verdi.



HACILAR, AKŞAM SAATLERİNDE İSE MÜZDELİFE'YE HAREKET EDECEK

Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, güneş batıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyacak ve dua edecek. Akşam saatlerinde ise Müzdelife'ye hareket edecek olan hacılar, burada da akşam ve yatsı namazını yatsı vaktinde ede edecekler. Daha sonra da vakfe ibadetini yerine getirerek, şeytan taşlamak için Mina bölgesine gidecekler.

