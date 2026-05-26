Arafat’ta vakfe heyecanı

Arafat günü geldi. Kalpler coştu, yüreklerin sesi yer ve göğü inletiyor burada. Arafat'ta gök kubbe "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" telbiyeleriyle inliyor. Hacı olabilmenin kuralı Arafat'a çıkmak. Ve dile kolay, tüm dünyadan gelen 3 milyon, ülkemizden ise yaklaşık 85 bin hacı adayıyla Arafat'tayız.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un talimatıyla başladı. Prof. Dr. Arpaguş, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Diyanet ekipleri, hacı adaylarının ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmesi için Arafat sürecine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Hacı adayları, otellerinden belirlenen plan doğrultusunda peyderpey alınarak otobüslerle Arafat'a ulaştırılıyor" dedi.

TESLİMİYETİN NİDASI

Arafat'ta gök kubbe "Lebbeyk Allahümme lebbeyk" telbiyeleriyle inliyor. Bu telbiye, kulun Rabb'ine teslimiyetinin, emrine amade oluşunun ve çağrısına icabet edişinin en saf ifadesi. "Buyur Allah'ım, buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Şüphesiz hamd ve nimet sana mahsustur, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur" diyerek Arafat'ı en yüksek sesimizle çınlatıyoruz.

Hz. Âdem ve Hz. Havva, Mekke yakınlarındaki Arafat Ovası'nda, yani Cebel-i Rahme mevkiinde buluşmuşlar. Sonra Kâbe'yi inşa etmişler.





GÖNÜL GÖZÜYLE HAC

HAC yolunda bir kişi var ki o, gönül gözüyle haccını yapmaya çalışıyor. Görme engeli nedeniyle Kâbe'yi göremediği için çok üzülen 69 yaşındaki Halil Karacan... 69 yaşındaki Halil amca görme engelli. 59 yaşındaki eşi İnci abla, onunla öyle güzel ilgileniyor ki eşini resmen pamuk gibi sarmalıyor. Halil amca 16 yıl önce hacca gelmeye niyet etmiş. O zaman gözleri görüyormuş. Ama başvurduktan 2 yıl sonra görme yetisini genetik geçişle görülen 'Retinitis Pigmentosa' adlı hastalık nedeniyle kaybetmiş. 16 yıl sonra çıkmış hac. "Allah çağırmış, gelinmez mi?" diyor.





GECE ARAFAT'TAYDIM

HAC ibadetini yapmak için Mekke'ye gelen yaklaşık 3 milyon kişi ile birlikte gece saat 24.00'te Arafat'a çıktım. Herkes peyderpey toplanıyordu. Arafat, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı ve arife günü duaların kabul edildiği mübarek bir mekân. Tasavvufta ise mecazi olarak "Ariflerin Makamı", ilahi aşkı tadanların makamı.





GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Gözyaşları sel olup akıyor. Yaşlı dedeler, amcalar yorgunluk nedir bilmiyor. Uçuyor adeta hac aşkıyla, hac yolunda. Hz. Muhammed, Veda Haccı sırasında Arafat'a çıkmış. Vakfesini sırtını Cebel-i Rahme eteklerine vererek gerçekleştirmiş ve meşhur Veda Hutbesi'ni burada okumuş. Peygamber Efendimiz ve ashabı da haccın en önemli rüknü olan bu ibadeti Arafat'ta yerine getirmiş.





SIRADA MÜZDELİFE CEMERAT VE ZİYARET TAVAFI VAR

ARAFAT'TA dua ve ibadetle vakit geçiriyoruz. Sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra Arafat sınırlarının açılmasıyla birlikte sırasıyla Müzdelife bölgesine intikal edeceğiz. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacağız. Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edeceğiz. Burada şeytan taşlamanın ardından ise Mescid-i Haram'a geçerek ziyaret tavafı ve sa'y ibadetlerimizi yerine getireceğiz.