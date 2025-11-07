Haberler Yaşam Haberleri Aral Şimşir hayatı ve kariyeri: A Milli Takım Aday Kadrodaki Aral Şimşir kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosu açıklandı. Kadronun en dikkat çeken ve sürpriz isimlerinden biri, yurt dışında futbol kariyerini sürdüren genç yetenek Aral Şimşir oldu. Futbolseverler, ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Aral Şimşir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? sorularına yanıt arıyor.

Türk futbolunun geleceği olarak görülen genç isimler, A Milli Takım'da boy göstermeye devam ediyor. Genç isimlerden Aral Şimşir, gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Peki, Aral Şimşir kimdir, hangi takımda oynuyor?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI: ARAL ŞİMŞİR KADRODA!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edildi.

ARAL ŞİMŞİR KİMDİR?

Doğuhan Aral Şimşir, 19 Haziran 2002, Køge Danimarka doğumlu. Forvet mevkiinde oynayan genç yetenek Danimarka Superligaen ekibi Midtjylland forması giymektedir.

Şimşir, Danimarka'da Sivaslı ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve bu nedenle forma numarası olarak Sivas'ın plaka kodu olan '58' numarasını giymektedir.

2022-2023 sezonunda Türkiye U-21 forması giyen Şimşir, Türkiye Milli Futbol Takımı formasıyla 7 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştır.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir FK

05.01.1997

-

-

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

35/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

23/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Emirhan Topçu

Beşiktaş A.Ş.

11.10.2000

2/0

06.09.2024

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

20/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

26/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

59/6

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

39/3

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

15/1

19.11.2022

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

56/3

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

-

-

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

101/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

29/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

71/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

45/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

26/0

29.03.2022

FORVET

Aral Şimşir

FC Midtjylland

19.06.2002

-

-

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

25/6

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

30/2

13.11.2021

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

4/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

43/6

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

25/5

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

48/14

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

8/0

04.06.2024

Yusuf Sarı

RAMS Başakşehir FK

20.11.1998

4/1

12.09.2023
