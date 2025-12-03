Haberler Yaşam Haberleri ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Aralık kira artış oranı açıklandı mı, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 3.12.2025 07:26

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği kira zammı oranı için dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayımlayacağı Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık 2025’te kira sözleşmesini güncelleyecek vatandaşlar, resmi zam oranının ne olacağını merak ediyor. Aralık 2025 kira artışı açıklandı mı, hangi tarihte duyurulacak ve nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Kira sözleşmelerinde bir yılı dolduranlar için zam dönemi yaklaşırken, kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verileri, kira zammının hesaplanmasında belirleyici olacak. Peki, bu ay kira artışı yüzde kaç olacak ve hangi yöntemle hesaplanacak?

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Kira artış oranının hesaplanmasında kullanılan temel veri olan Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 Aylık Ortalaması, bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Bu veri açıklandıktan geçerli olacak oran hesaplanabilecek.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı

Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.

