Gökkürede yer alan 12 takımyıldızına burç adı verilir. Burçlar, kişilerin karakterleri ve özellikleri hakkında bilgiler sunar. Günümüzün yakından takip edilen bilim dallarından birisidir. Aralık ayında hayata gözlerini açan kişiler Aralık ayı hangi burç diye merak ederken, bu burçların özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor.

ARALIK AYI HANGİ BURÇ?

Bir kimsenin burcu hayata gözlerini açtığı güne göre belli olur. Aralık ayında doğan kişiler ise Yay veya Oğlak burcudur. Yay ve Oğlak burcunun genel özellikleri ve günlük burç yorumları için doğru yerdesiniz. Aralık ayında doğdum ve hangi burcum diye düşünen kişiler için ayrıntılar şöyle;

24 Kasım ile 22 Aralık tarihleri aralığında dünyaya gelen bir kimse Yay burcudur.

23 Aralık ile 20 Ocak tarihleri aralığında doğanlar ise Oğlak burcudur.

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ARALIK AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Yay Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün

Renk: Turkuaz, Mor

Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: İkizler

Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli

Metal: Kalay

Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül

Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı

Oğlak Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Jupiter ve Neptün

Renk: Turkuaz, Mor

Uğurlu Taş: Firuze, Mavi topaz

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: İkizler

Şehirler: Nottingham, Stuttgart, Toledo, Sydney, Köln, Toronto, Budapeşte, Napoli

Metal: Kalay

Çiçekler: Leylak, mor menekşe, karanfil, kırmızı gül

Ağaçlar: Meşe, huş, ıhlamur, dut, kestane, dişbudak, şekerkamışı, badem kayısı