Haberler Yaşam Haberleri Aralık ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi
Giriş Tarihi: 10.1.2024 11:52 Son Güncelleme: 10.1.2024 12:23

Aralık ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Aralık ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiğinde 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 206'ya ulaştı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından Aralık ayında 29 bin 931 yolcu faydalanırken, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda 201 ton oldu. 12 aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 394 bin, uçak trafiği 2 bin 992, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 271 ton olarak gerçekleşti.

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Aralık ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi
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