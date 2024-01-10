Aralık ayında Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiğinde 27 bin 931 yolcuya hizmet verildi. Aralık ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 206'ya ulaştı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından Aralık ayında 29 bin 931 yolcu faydalanırken, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Aralık ayında toplamda 201 ton oldu. 12 aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yolcu trafiği 394 bin, uçak trafiği 2 bin 992, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 271 ton olarak gerçekleşti.