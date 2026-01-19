Aranan hükümlülere operasyon! 3 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K Körfez İlçesinde, nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C.H. (25) ve yine nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ş. (39) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.