Araştırma görevlisini öldürmüşlerdi: İlk duruşmada müebbet kararı çıktı

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, geçtiğimiz 16 Nisan günü Altıeylül ilçesinde küçük bir kafede yemek yediği sırada kafenin yanındaki dükkana ateş açıldı. Kar maskeli 2 şüpheli tarafından açılan ateş sonucu kurşunlardan biri, Semih Kaçmaz'a isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Kaçmaz hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Semih Kaçmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis kaçan 2 zanlıyı kısa sürede yakaladı.

İLK DURUŞMADA MÜEBBET ALDILAR

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada, iddianame 1 haftada hazırlandı. İki sanık, iddianameyi kabul eden 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti görülen davada, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında, Semih Kaçmaz'a yönelik "Kasten Öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanıklar, olay yerinde bulunan işletme sahibi M.G.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 aydan kısa sürede verilen karar Türk yargı sisteminde örnek teşkil etti.