Arazi anlaşmazlığı yaşadığı ağabeyine pusu kurdu! Kaleşnikofla aracı taradı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce aile içinde yaşanan arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Ergani ilçesine bağlı Çukurdere köyünde, Zeki Şenol, ağabeyi Hüseyin Şenol'un kullandığı araca pusu kurdu. Kalaşnikofla silahla pusuda bekleyen Şenol, yengesi ve yeğenin de içinde bulunduğu aracı yaylım ateşine tuttu.

Saldırıda yaralanan Hüseyin Şenol'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Silah sesleri üzerine köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şenol'un ağır yaralanan eşi Seçim Şenol ve oğlu ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Şenol'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Saldırıdan sonra silahla birlikte kaçan Zeki Şenol'un yakalanması amacıyla güvenlik güçleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.