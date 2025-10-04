Arazi kavgası cinayetinde 9 tutuklama

Oğuzeli İlçesinin Tınazdere Mahallesi'nde 18 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma, fiziki müdahaleye ve silahlı çatışmaya dönüşmüş, olayda Doğan Karakurt ile yeğenleri Hasan ve Vahap Alpaslan yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu aralarında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A., M.A.A. ve Ö.A. isimli şahısların olay yerine araçlarla gelerek Doğan Karakurt, Vahap Alpaslan, Hasan Alpaslan'ı öldürdükten sonra kaçtıkları tespit edildi.

JASAT timlerinin yaptığı çalışmada olayda kullanılan 1 adet AK -47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca firari şahısların yakalanması için kurulan özel timlerin yürüttüğğ çalışmaları sonucu saklandıkları adresler tespit edilmiş ve firari 10 şüpheli yapılan kapsamlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen M.A.A isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., A.K., M.A.K., E.K., M.K., S.A., Y.A., Y.D.A. ve Ö.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.