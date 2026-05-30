Arazi kavgası cinayetine 3 tutuklama

Adana
'nın Kozan
ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten (37) ağır yaralanırken M.K. ve K.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Köten kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., M.T. ve E.T. tutuklandı.