Arazi tartışması faciaya dönüştü

Olay, Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada 30 yaşındaki Yasin Gündoğdu, kasık bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınırken, köyde olası yeni olayların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı.