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Giriş Tarihi: 10.3.2023 21:16 Son Güncelleme: 10.3.2023 22:55

Arda Turan depremzedeler için sahaya çıktı

Futbol kariyerine nokta koyan Arda Turan anlamlı bir etkinlik için yeşil sahalara geri döndü. Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıktı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Arda Turan depremzedeler için sahaya çıktı

Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Arda Turan, Marmaris İlçe Stadyumu'nda saat 18.00 de anlamlı bir etkinliğe katıldı.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, depremzede gençler ve Marmaris 1923 futbol takımı ile birlikte sahaya çıkarak futbol oynadı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris'e gelen depremzedelere moral vermek için ilçeye gelen Turan'a ilgi yoğun oldu. Fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya girdi. Çocuklar, Arda Turan'a formalarını imzalattı.
Tribün girişleri ücretsiz olan etkinlikte sporseverlerin beraberlerinde getirecekleri top, oyuncak ile spor malzemeleri depremzede çocuklar için toplandı.

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Arda Turan depremzedeler için sahaya çıktı
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