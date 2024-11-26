Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor

Ardahan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, sabah saatlerinde de yoğun bir şekilde devam etti. Karla kaplanan sokaklarda araçlar zorlukla ilerlerken, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkararak ateş etrafında toplandı. Halk Pazarı mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, ateş yakıp etrafında toplanarak soğuk havada ısındı. Kar yağışının şiddetli olmasından dolayı, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Araçlar, yoğun buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar, kaygan yolda kontrolünü kaybetti. Ardahan'daki trafik, karla mücadele eden ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, sabah saatlerinde aksadı.

Artvin'de Kaygan Yollar Kazalara Sebep Oldu

Artvin'de kar yağışı, özellikle yollarda ciddi kayganlık oluşturdu. Kentte yürümekte zorlanan vatandaşlar, buz tutan kaldırımlarda dikkatli olmaya çalıştı. Kayganlaşan yollarda bazı hafif çaplı kazalar meydana gelirken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karla mücadele ekipleri, yollardaki buzlanmayı temizlemek için yoğun mesai harcıyor.

Kars'ta Buzlanma Kazalara Yol Açtı

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kars- Iğdır kara yolunda meydana gelen buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Iğdır'dan Kars'a seyir halinde olan bir tır, Kars'a 10 kilometre kala kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Neyse ki, kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ancak sürücü, buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte zorlandı.

Meteorolojiden Uyarı: Kar Yağışı Yarın da Devam Edecek

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışı ve olumsuz hava şartları yarın da etkisini sürdürecek. Özellikle sürücüler, yollarda buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı. Kentlerde yaşayan vatandaşların ise, kaldırımlarda yürürken dikkatli olmaları ve sıcak tutacak giysilerle dışarı çıkmaları önerildi.