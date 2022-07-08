Haberler Yaşam Haberleri Ardahan bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 00:26 Son Güncelleme: 8.7.2022 00:26

Ardahan bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’nı idrak edeceğimiz 9 Temmuz sabahı bayram namazı için Ardahan ilimizde camilere gidecek olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı “Ardahan bayram namazı saati” bilgilerine erişmek isteyerek Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Ardahan bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ardahan ilimizde Kurban Bayramı'nı idrak edecek olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak "Ardahan bayram namazı saati" bilgilerine erişmek isteyerek Ardahan'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

ARDAHAN'DA KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet ile 2022 Ardahan Bayram namazı saati ve tüm detaylar;



ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ardahan ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05:20'de kılınacak.



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.



Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.



Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.



2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın denk geldiği günler ise şöyle;



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Ardahan bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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