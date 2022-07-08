Ardahan bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Ardahan’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?





Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.

İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.