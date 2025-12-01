Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü
Ardahan'ın merkezine mevsimin ilk karı düştü. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendi.Yoğun kar nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte, gün içinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Havanın kararmasıyla birlikte lapa lapa yağmaya başlayan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Kent sakinleri ilk karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Yoğun kar nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle TIR'ların kaydığı bölgede yol bir süre trafiğe kapandı.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak izin verilmiyor.

