Ardahan’da feci olay: Büyükbaş hayvanın saldırdığı çoban hayatını kaybetti

Olay, Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z. (36), otlattığı büyükbaş hayvanın saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Z.'nin boynunun kırıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

