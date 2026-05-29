Haberler Yaşam Haberleri Ardahan’da feci olay: Tosunun saldırdığı çoban hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:43

Ardahan’da meydana gelen talihsiz olayda, Afganistan uyruklu bir çoban tosunun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Şenol BOZKURT
Olay, Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu Y.Z. (36), otlattığı tosunun saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Z.'nin boynunun kırıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

#ARDAHAN #AFGANİSTAN

