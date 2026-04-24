Ardahan’da kar süprizi: Beyaz örtüyü görenler gözlerine inanamadı!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Posof ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerindeki karları temizleyen Özkan Kalkan, baharı beklerken karla karşılaştıklarını söyledi. Bir süre önce Bursa İnegöl'den memleketi Posof'a geldiğini belirten Gazi Çelik ise ısınmak için bir traktör römorku dolusu odun yaktığını kaydetti.