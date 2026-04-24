Ardahan’da korkunç olay! Tartışma saldırıya dönüştü: Kuzenini bıçaklayarak katletti!

Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:42

Ardahan’da meydana gelen olay dehşete düşürdü. 2 kuzen arasında çıkan tartışma aniden alevlendi. 43 yaşındaki Gürdal A., yanındaki bıçakla 44 yaşındaki İsrafil Çeğil’e saldırdı. Çeğil olay yerinde hayatını kaybetti. İşte korkunç olayın detayları…

Olay, Atatürk Caddesi'ndeki bir plastik doğrama dükkanında meydana geldi. Gürdal A. (43) ile iş yerine gelen ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen İsrafil Çeğil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürdal A., yanındaki bıçakla Çeğil'e saldırdı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çeğil'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İsrafil Çeğil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli Gürdal A.'ın gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
