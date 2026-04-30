Haberler Yaşam Haberleri Ardahan’da korkunç olay! Yaşlı kadın evinin ahırında ölü bulundu: Katili en yakınıymış…
Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:31 Son Güncelleme: 30.04.2026 09:32

Ardahan’da meydana gelen olay kan dondurdu. Kayıp ihbarı bulunan 60 yaşındaki Müslümat Özer’in evine giden jandarma ekipleri korkunç gerçekle karşılaştı. Evinin ahırında ölü bulunan yaşlı kadının vücudunda darp izleri tespit edildi. Talihsiz kadının katili en yakını çıktı. İşte tüyler ürperten olayın detayları…

DHA Yaşam
Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINA ALDIĞI ÖLÜMCÜL DARBE DETAYI

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

KATİLİ TANIDIK ÇIKTI

Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
