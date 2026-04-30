Ardahan’da korkunç olay! Yaşlı kadın evinin ahırında ölü bulundu: Katili en yakınıymış…

Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BAŞINA ALDIĞI ÖLÜMCÜL DARBE DETAYI
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
KATİLİ TANIDIK ÇIKTI
Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.